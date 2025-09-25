Ampel-Ärger! Bürger zieht gegen „Ampel-Pärchen“ vor Gericht

Ein Mann aus Hildesheim klagt gegen Fußgängerampeln mit gleichgeschlechtlichen Figuren, berichtet BILD. Er sieht sich und seine Kinder in Erziehung und Identität beeinträchtigt.

Die Stadt hatte im Zuge einer Aktion Piktogramme mit Paar-Motiven an einzelnen Übergängen angebracht. Der Kläger argumentiert, die Gestaltung sei ideologisch aufgeladen und im öffentlichen Raum fehl am Platz. Aus dem Rathaus heißt es, die Zeichen sollten Vielfalt abbilden und hätten sich in anderen Kommunen bewährt.

Juristisch geht es um die Frage, ob derartige Symbole im Rahmen der straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben zulässig sind. Beobachter erwarten, dass die Entscheidung über den Einzelfall hinaus Signalwirkung für andere Städte entfalten könnte.

