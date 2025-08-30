Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Radolfzell: Katamaran gekentert

Freigeschaltet am 30.08.2025 um 17:29 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

Am heutigen Samstag, 30.08.2025, wurden Feuerwehr und DLRG um 13.15 Uhr zu einem Einsatz auf dem Untersee gerufen, nachdem ein Katamaran zwischen Radolfzell und der Reichenau gekentert war.

Das Feuerlöschboot rückte unverzüglich aus und nahm die havarierte Besatzung an Board. Die beiden Männer wurden mit Handtüchern und trockener Bekleidung versorgt. Ansonsten blieben die beiden unverletzt.

Der Katamaran wurde aufgerichtet und anschließend durch die Feuerwehr in den Heimathafen geschleppt.

Quelle: Feuerwehr Radolfzell (ots)

