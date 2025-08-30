Radolfzell: Katamaran gekentert

Am heutigen Samstag, 30.08.2025, wurden Feuerwehr und DLRG um 13.15 Uhr zu einem Einsatz auf dem Untersee gerufen, nachdem ein Katamaran zwischen Radolfzell und der Reichenau gekentert war.

Das Feuerlöschboot rückte unverzüglich aus und nahm die havarierte Besatzung an Board. Die beiden Männer wurden mit Handtüchern und trockener Bekleidung versorgt. Ansonsten blieben die beiden unverletzt.

Der Katamaran wurde aufgerichtet und anschließend durch die Feuerwehr in den Heimathafen geschleppt.

Quelle: Feuerwehr Radolfzell (ots)