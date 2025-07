Bergheim: Auto landet nach Alleinunfall in der Erft - Polizei sucht Autofahrer

Nach einem Alleinunfall am Montagabend (14. Juli) in Bergheim-Ahe ist ein Auto in der Erft gelandet. Der Fahrer des Renaults soll sich laut Zeugenangaben nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt haben.

Der Mann sei zwischen 30 und 35 Jahren alt und circa 165 bis 170 Zentimeter groß. Er sei korpulent und habe schwarze Haare. Zur Tatzeit habe er ein weißes Oberteil, eine dunkle Hose und eine dunkle Lesebrille getragen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise. Auch der unbekannte Fahrer wird gebeten, sich zu melden. Hinweise zum Unfall nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.

Gegen 20.15 Uhr soll eine Zeugin beobachtet haben, wie der Renault auf der Straße "In den Benden" von Quadrath-Ichendorf kommend in Richtung Ahe gefahren sei. In Höhe eines Vereinsheims soll das Auto ins Schleudern geraten sein. Anschließend habe die Zeugin eigenen Angaben zufolge einen lauten Knall gehört. Daraufhin habe sie den Renault seitlich in der Erft liegend entdeckt. Sie gab an, dass ihr der Fahrer entgegengekommen sei. Nach einer kurzen Konversation sei der Mann in Richtung der Grundschule am Schwarzwasser davongegangen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen keine weiteren Personen aus dem Auto gestiegen sein.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Transportunternehmen zog das Auto aus dem Wasser und schleppte es ab. (jus)

Quelle: Polizei Rhein-Erft-Kreis (ots)