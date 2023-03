Cuxhaven: Zwei Unfälle mit Verletzten in Hemmoor und Bülkau

Am gestrigen Mittwoch (08.03.2023) kollidierte zunächst eine 37-jährige PKW Fahrerin aus Hemmoor gegen 07:50 Uhr an der Einmüdnung zum Kreisverkehr Schützenstraße/Zentrumstraße mit dem Fahrrad einer 14-jährigen Jugendlichen, die dort eine Querungshilfe nutzte. Durch den Zusammenstoß wurde die Jugendliche leicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Gegen 13:20 Uhr stießen zwei Pkw auf der Straße Süderende (L144) in Bülkau zusammen. Hierbei versuchte eine 22-jährige Frau aus Geestland nach links auf eine Hofeinfahrt abzubiegen. Gleichzeitig versuchte eine 60-jährige Frau aus Bülkau zu überholen. Beim Vorbeifahren berührten sich die Fahrzeuge. Der PKW der Bülkauerin geriet in den linken Seitenraum, wo er in einem Graben zum Stehen kam. Die Bülkauerin verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)