Hessen: Familienvater und 16-jähriger Sohn tot aufgefunden

In Osthessen hat die Polizei einen 51-jährigen Familienvater und seinen 16 Jahre alten Sohn tot aufgefunden. Die 47-jährige Ehefrau wurde schwerverletzt in der Wohnung aufgefunden und ins Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Sie befindet sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Am Dienstagmorgen hatte der Arbeitgeber des 51-Jährigen der Polizei mitgeteilt, dass er einen Abschiedsbrief seines Mitarbeiters erhalten habe. Darin kündigte dieser an, zum Jahresende mit seiner Familie aus dem Leben zu scheiden, so die Beamten. Die Hintergründe der Tat waren noch unklar. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige