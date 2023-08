Heiligenhaus: Zeugen gesucht - Unbekannter bedroht 9-Jährigen mit Messer

Am Dienstag, 8. August 2023, forderte in Heiligenhaus ein unbekannter Täter, unter Vorhalt eines Messers, von einem 9-jährigen Jungen die Herausgabe seines Rucksacks. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Gegen 14:30 Uhr lief der 9-Jährige entlang der Hauptstraße in Heiligenhaus. In Höhe der Bushaltestelle "Höseler Platz" wurde er nach eigenen Angaben von einem Mann angesprochen, der hinter ihm lief. Als er sich umdrehte, forderte der Unbekannte ihn mit einem roten Taschenmesser in der Hand dazu auf, ihm seinen Rucksack zu geben. Der Junge lief weg und der Tatverdächtige ließ von ihm ab.

Nachdem sich der Junge an eine Passantin gewandt und um Hilfe gebeten hatte, alarmierte diese die Polizei. Die Beamten konnten den flüchtigen Mann trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen.

Der Junge beschreibt den Täter wie folgt:

circa 40 bis 50 Jahre alt

langer, weißer Bart

trug einen blau-weißen Kapuzenpullover und eine Hose im Camouflage Muster

roch nach Alkohol

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zur Identität des bisher unbekannten Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)