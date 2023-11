Oberaula: Einbruch in Supermarkt - Täter erbeuten Zigaretten

Am späten Sonntagabend sind unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Raiffeisenstraße in Oberaula eingebrochen und haben Zigaretten in vierstelliger Höhe entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie gegen 22:39 Uhr die Eingangstür auf und verschafften sich auf diesem Weg gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum. Dort leerten die Täter die Zigarettenauslagen im Kassenbereich. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro verursacht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zum Zeitpunkt der Tat, im Vorfeld oder auch anschließend, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Homberg/Efze, unter 05681/774 - 0 zu melden Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher- Quelle: Polizei Homberg (ots)