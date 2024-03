Flugzeugtür stürzt in Gebüsch - Keine Verletzten

Ein 23-jähriger Mann aus Mönchengladbach beobachtete am Sonntag, 3. März, gegen 14 Uhr etwas Ungewöhnliches aus seinem Garten an der Dahlener Straße: Die Türe eines über das Gebiet fliegenden motorisierten Kleinflugzeugs löste sich und stürzte herab. Der Mann suchte die Absturzstelle auf und alarmierte die Polizei.

Die Tür stürzte in ein Dickicht, so dass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Auch der 39-jährige Pilot blieb unversehrt und konnte sein Flugzeug sicher am Flughafen Mönchengladbach landen. Ursprünglich hatte der Mann geplant von Mönchengladbach aus nach Berlin zu fliegen, als sich plötzlich in einer geflogenen Linkskurve die Tür gelöst haben soll und herabstürzte.

Polizeibeamte stellten die Flugzeugtür sicher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei am Flughafen ergaben keine Hinweise auf eine strafrechtliche Relevanz. (cr)

Quelle: Polizei Mönchengladbach (ots)