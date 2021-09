Bassum: Schlange in Bahrenborstel in einer Garage

Am Freitagabend löste eine zunächst unbekannte Schlange in einer Garage eines Wohnhauses in Bahrenborstel einen Polizeieinsatz aus. Gegen 21:00 Uhr meldete sich telefonisch ein Bewohner bei der Polizei, er hatte das etwa 100 Zentimeter lange Reptil entdeckt.

Die Polizei sicherte zunächst die Garage und zog dann einen Experten zu Rate. Dieser ordnete das Tier als ungefährlich ein und fing es anschließend ein. Es handelte sich um eine nordamerikanische Kornnatter, eine ungiftige Würgeschlange. Woher die Schlange stammt und wie sie in die Garage gelangte, ist unklar. Quelle: Polizeiinspektion Diepholz (ots)