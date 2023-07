Lufthansa erzielt 15 Euro Gewinn pro Passagier

Die Lufthansa hat sich von den Corona-Jahren wieder erholt. "Der durchschnittliche Gewinn pro Passagier beträgt dieses Jahr 15 Euro", sagte Vorstandschef Carsten Spohr dem "Focus". Während der Pandemie hatte der Konzern bei jedem Ticket Geld draufgelegt, in der schlimmsten Corona-Phase flog die Lufthansa jede Stunde eine Million Euro Verlust ein. Davon hat sich die Luftgesellschaft erholt und wächst jetzt wieder deutlich.

Der Konzern habe 200 neue Flugzeuge bestellt, zum Listenpreis von 48 Milliarden US-Dollar, auch Personal werde dringend gesucht, sagte Lufthansa-Chef Spohr. "Wir stellen jeden Monat 1.200 Leute ein." Aufgrund der Knappheit an Mitarbeitern wie Fluggerät hat der Konzern 2023 Tausende Flüge weniger ins Programm genommen als ursprünglich geplant, aus Furcht vor einem Chaos wie in der Urlaubssaison 2022. "Wir wollten nicht noch mal so einen Sommer erleben", erläuterte Spohr, der am 3. August die Zahlen fürs erste Halbjahr vorlegen soll.

Quelle: dts Nachrichtenagentur