Bückeburg: Umweltverschmutzung

Leider kam es in der Bückeburger Niederung erneut zu einer illegalen Müllablagerung. Im Bereich des Ortsteils Scheie, an der dortigen Retholzstraße, sind von Unbekannten diverse Gegenstände in dem Naturschutzgebiet entsorgt worden.

Es handelt sich hierbei u.a. um mehrere Holz- und Kunststoffelemente. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Bückeburg, tel.: 05722/28940, entgegen. Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)