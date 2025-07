A62 - Höheischweiler: Unfall eines mit Langholz beladenen Sattelzugs

Am Montag, den 30.06.2025, gegen 16:35 Uhr, befuhr eine 25-jährige Berufskraftfahrerin aus dem Saarland die B10 aus Richtung Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken.

In Höhe der Anschlussstelle Höheischweiler, Auffahrt zur A62, kam die Frau mit ihrem Gespann, bestehend aus Zugmaschine und Sattelanhänger, in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Sattelanhänger geriet ins Schleudern und kippte nach links in die Grünfläche, wodurch die Ladung mit Langholz herabfiel. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer entstand hierdurch nicht.

Durch die herabgefallene Ladung wurden lediglich zwei Verkehrsleitpfosten, sowie der Sattelanhänger selbst, beschädigt. Ersten Unfallermittlungen zu Folge waren körperliche Mängel der Fahrzeugführerin unfallursächlich. Durch den Unfall und den sich anschließenden Bergungsmaßnahmen entstand ein Rückstau des Fließverkehrs auf der A62 und B10. Durch die Autobahnmeisterei Limbach wurden zeitweilig Ableitungsmaßnahmen eingerichtet. Gegen 19 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Pirmasens (ots)