Lohmar-Algert: Abgestürztes Kleinflugzeug - Schutzengel aktiv

Freigeschaltet am 12.08.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar wurde um 12:30 zu einem abgestürzten Flugzeug in die Ortslage Algert alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage wie alarmiert da. Ein Kleinflugzeug stürzte in ein Maisfeld und kam auf dem Dach zum Stillstand.

An der Einsatzstelle wurden zwei Patienten, bereits außerhalb des Flugzeugs, angetroffen und konnten zügig an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Feuerwehr baute einen dreifachen Löschangriff auf und unterstützte den Rettungsdienst beim Transport der Patienten.

Die Patienten, zwar schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt, konnten zügig in Krankenhäuser verbracht werden.

Auf Grund des Einsatzstichwortes waren 3 Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen und bodengebundene Notärzte, sowie die Polizei an der Einsatzstelle eingebunden.
Nach ca. anderthalb Stunden konnte ein Großteil der ca. 110 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst die Einsatzstelle wieder verlassen. Die Bergungsmaßnahmen des Flugzeugs halten zur Zeit noch an.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar (ots)

Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
