Langenfeld: Über Rot gefahren: Zwei Personen nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

In Langenfeld kam es am Dienstag (26. August 2025) zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei erlitten zwei Personen lebensgefährliche Verletzungen. Eine dritte Person wurde schwer verletzt.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war gegen 9:50 Uhr ein 29-jähriger Mann mit seiner 36-jährigen Mitfahrerin aus Monheim am Rhein auf seinem Motorrad über die Düsseldorfer Straße in Richtung Urdenbach gefahren. Hierbei soll der Mann laut Angaben von unbeteiligten Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und auf Höhe der Raiffeisenstraße eine rote Ampel passiert haben. In dem dortigen Kreuzungsbereich stieß das Motorrad dann mit dem Hyundai i10 einer 50 Jahre alten Solingerin zusammen, die gerade dabei war, ihren Wagen zu wenden.

Ersthelfer kümmerten sich um die drei Beteiligten und alarmierten umgehend die Rettungskräfte, welche schnell vor Ort waren.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr musste die Autofahrerin aus dem Wrack ihres Fahrzeugs befreien, welches aufgrund der Wucht des Aufpralls auf der Seite zum liegen gekommen war. Anschließend wurden der 29-Jährige sowie die 50-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Die Beifahrerin auf dem Motorrad wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Motorrad des Mannes, eine Suzuki Gladius, entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem lagen gegen den Deutschen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, mehrere offene Haftbefehle vor.

Zur Bergung der Fahrzeuge und zur weiteren Unfallaufnahme musste der Bereich der Kreuzung bis etwa 14:15 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)