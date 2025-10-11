Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Steigende Ticketpreise: Airlines verweisen auf Kostenwelle bei Kerosin, Gebühren und SAF-Quote

Steigende Ticketpreise: Airlines verweisen auf Kostenwelle bei Kerosin, Gebühren und SAF-Quote

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 07:02 durch Sanjo Babić
Wie die dts Nachrichtenagentur berichtet, rechnen Airlines mit höheren Ticketpreisen. Genannt werden gestiegene Kerosinausgaben, höhere Entgelte der Flugsicherungen und Investitionen in nachhaltige Kraftstoffe. Der Preisdruck trifft besonders europaweite Kurzstrecken, heißt es.

Viele Anbieter wollen Flotten modernisieren und Effizienz heben, doch die Umstellung kostet. Gleichzeitig steigen Flughafenentgelte und Personalkosten spürbar. Preismodelle werden stärker nach Nachfrage und Tageszeit differenziert, um Auslastung zu steuern.

Verbraucherschützer mahnen Transparenz über Zusatzgebühren und flexible Umbuchungsregeln an. Politik und Branche ringen um Förderkulissen für Sustainable Aviation Fuel, damit Klimaziele erreichbar bleiben. Wie stark Preise anziehen, hängt am Ölpreis, an Gebühren und an der Konjunktur.

Quelle: ExtremNews

