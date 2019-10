Bayern: 36-jähriger Pole wird nach Schlägerei von Auto überrollt

In Bayern ist ein 36 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag ums Leben gekommen. Der Mann soll nach bisherigem Ermittlungsstand an einer Schlägerei mit drei weiteren Personen beteiligt gewesen sein, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Im Laufe dieser Auseinandersetzung war der 36-jähriger Pole auf die Straße gestürzt und unmittelbar danach von einem heranfahrender Pkw überrollt worden. Die drei anderen Personen ergriffen sofort die Flucht. Er verstarb noch vor Ort, so die Beamten weiter. Nach Zeugenangaben flüchteten die Männer in Richtung der Schwabacher Innenstadt. Alle Beteiligten sollen der Sprache nach aus Osteuropa stammen, teilte die Polizei mit. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: