Stern und "Report Mainz": Nazi-Verdacht gegen Arbeitnehmervertreter bei Daimler

Eine rechte Gewerkschaft, die bei dem Autohersteller Daimler vertreten ist, muss sich gegen den Verdacht der Nazi-Sympathie erwehren. Wie das ARD-Magazin "Report Mainz" und das Hamburger Magazin stern berichten, soll der bisherige Vorsitzender der Organisation "Zentrum Automobil", Andreas Brandmeier, per Mail ein Foto verschickt haben, das ein Hakenkreuz zeigt und die Inschrift: "Der deutsche Gruß heißt Heil Hitler". Er habe das Schild am Vortag gekauft, brüstete sich der Versender der Mail.

Einer der Köpfe des Vereins, Oliver Hilburger, wies den Verdacht zurück. Die Mail sei "definitiv und eindeutig eine Fälschung", versicherte Hilburger. Brandmeier selbst ließ Fragen unbeantwortet. Der Empfänger der Mail, der bei "Zentrum Automobil" ausgestiegen ist, legte gegenüber dem stern und "Report Mainz" zum Beweis seinen Mailverlauf offen. Er bekräftigte den Vorwurf gegen Brandmeier überdies mit einer Eidesstattlichen Versicherung. Mit einem "Andi Brandmeier" als Urheber findet sich zudem auch auf Facebook eine Seite, auf der der Autor Verschwörungstheorien und ein Unterstützervideo für die als rechtsextrem geltende Identitäre Bewegung gepostet hat. Überdies beklagt er dort die Macht der "supranationalen Finanzdynastien" wie der Rothschild-Familie.

"Zentrum Automobil" ist heute bereits mit vier Betriebsratsmitgliedern im Daimler-Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim vertreten. Bei der Betriebsratswahl im März tritt die Kleingewerkschaft dort mit 187 Kandidaten an. Sie ist überdies bereits bei BMW in Leipzig und Opel in Rüsselsheim vertreten und unterhält eigenen Angaben zufolge Kontakte zu Kollegen bei Audi. Hilburger, einer der Gründer des Vereins, war früher Mitglied der Skinhead-Band "Noie Werte", betrachtet das aber nach eigenen Worten als Jugendsünde. Der Schatzmeister von "Zentrum Automobil" war früher Schatzmeister der inzwischen verbotenen neonazistischen Wiking-Jugend.

Quelle: Gruner+Jahr, STERN (ots)