Brehme: Schützenhaus niedergebrannt - Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Am Montag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand des Schützenhauses von Brehme in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Am Donnerstag konnte anhand der Brandortuntersuchung durch Spezialisten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen und einen Sachverständigen ein vorläufiges Ermittlungsergebnis festgestellt werden. Im Ergebnis der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass für den Brand eine vorsätzliche Brandstiftung, durch die das Gebäude niedergebrannt ist, in Frage kommt.

An dem Tattag verließen die Berechtigten das Vereinsheim gegen 18 Uhr, verschlossen das Gebäude und aktivierten die Alarmsicherung des Schützenhauses. Gegen 1 Uhr wurde der Brand durch einen Zeugen festgestellt, welcher die Rettungsleitstelle informierte. Etwa 150 Kameraden kämpften vergebens gegen die Flammen an. Das Gebäude war nicht mehr zu retten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.

Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben darüber machen können, ob sich an dem Gebäude in der Zeit zwischen 18 Uhr und 1 Uhr Personen aufgehalten haben. Wurden der angrenzende Fest- und Grillplatz, oder die in der Nähe befindlichen Waldschenken, von Personen genutzt. Gibt es Hinweise auf ein Verhalten von Personen, dass mit dem Brand im Zusammenhang stehen könnte.

Informationen nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0112657.

Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)