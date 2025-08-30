Stand-up-Paddling: Ein Trendsport auch für Menschen mit Diabetes

Eine Runde übers Wasser schweben, bitte! Stand-up-Paddling ist leichter zu lernen, als es aussieht. Auch für Menschen mit Diabetes ein toller Sport - vorausgesetzt, man beachtet einige Punkte, schreibt die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber".

Wichtig ist: "Lieber nicht allein raus auf den See und Begleitpersonen über den Diabetes informieren", rät Nadja Schneider, Apothekerin aus Stuttgart.

Spezielle Taschen, die wasserdicht sind und ein Fach für Kühlakkus bieten, schützen Insulin, Blutzuckermessgeräte, Teststreifen und Notfall-Kohlenhydrate. Die meisten SUP-Boards haben ein Netz zur Aufbewahrung von Taschen.

Wenn Sie ein CGM tragen, sollten Sie sich in der Apotheke wasserdichte Pflaster besorgen. Vorsicht bei Insulinpumpen: Je nach Hersteller sind sie nur wasserabweisend, nicht wasserdicht.

Grundsätzlich gilt: Tragen Sie eine Rettungsweste, wenn Sie nicht gut schwimmen können. Befestigen Sie die Leine des Boards an Ihrem Bein, damit es bei einem Sturz nicht abtreibt. Stehen Sie erst im tieferen Gewässer auf, um Verletzungen durch Steine im flachen Wasser zu vermeiden.

Übrigens: Schwimmer, Segelfahrzeuge und die staatliche Seenschifffahrt haben Vorfahrt. Sicheres Ausweichen und aufmerksames Paddeln sind oberstes Gebot!

Quelle: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen (ots)