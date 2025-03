Moers: Das Landespolizeiorchester NRW spielte am Donnerstagabend

Das Landespolizeiorchester NRW spielte am Donnerstagabend (13.03.) Film- und TV-Melodien in der enni.eventhalle in Moers. Das Frühjahrskonzert der Kreispolizeibehörde Wesel ist eines der Highlights der Veranstaltungsreihe zum 50-jährigen Geburtstag des Niederrheinkreises Wesel. Die Einnahmen des Benefizkonzertes gehen an die Polizeistiftung NRW.

Landrat Ingo Brohl und Jürgen Franke von der Polizeistiftung NRW begrüßten die rund 350 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dann übernahm Dirigent Scott Lawton Taktstock und Moderation. Film- und TV-Melodien aus 50 Jahren hatte das Orchester einstudiert: Darunter die Titelmelodien der "Muppet Show" und Filmmusiken der Filmreihen "Police Academy" und "Miss Marple". Weil sich das Landespolizeiorchester natürlich mit dem Genre "Krimi" besonders gut auskennt, durfte natürlich auch die Titelmelodie der ARD-Krimiserie "Tatort" nicht fehlen. Scott Lawton, bekannter US-amerikanischer Dirigent, hat die einzelnen Titel mit Informationen zum Landespolizeiorchester oder zu den Filmtiteln miteinander verbunden, wie immer mit einem verschmitzten Lächeln und leicht englischem Akzent. Das Landespolizeiorchester ist dann in die musikalische Welt der Filme "Das Boot", "Rocky" und "Fluch der Karibik" abgetaucht. Nach viel Applaus zum Abschluss spielte das Orchester noch zwei Zugaben und Dirigent Scott Lawton äußerte einen Wunsch: Er lobte die Akustik der Halle und das Orchester würde auch gerne wiederkommen. Das nächste Mal hätte er gerne mehr "junges Gemüse" in den Reihen, sprich junge Zuschauer. Denn das Erlebnis von live gespielter Musik eines Orchesters könne kein "Apparat" ersetzen. Quelle: Kreispolizeibehörde Wesel (ots)