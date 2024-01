Amtswechsel in der Leitung der Kriminalinspektion Neuwied

Am Mittwoch, den 24.01.2024, fand der offizielle Amtswechsel in der Kriminalinspektion Neuwied statt. Im feierlichen Ambiente des Roentgen-Museums in Neuwied verabschiedete Herr Polizeipräsident Maron den bisherigen Leiter, Kriminalrat Michael Vomland, nach zwei Jahren im Amt. Herr Vomland übernimmt zukünftig die Führung der Kriminalinspektion Mayen.

Gleichzeitig führte Herr Maron den neuen Leiter der Kriminalpolizei Neuwied, Polizeirat Markus Sander, in das Amt ein. Herr Sander war bisher vier Jahre mit der Leitung der Kriminalinspektion Betzdorf betraut. Unter den fast 60 Gästen befanden sich die Familien der Protagonisten, Vertreter der Justiz und der Staatsanwaltschaft, der kommunalen Spitzenämter sowie Mitglieder der Blaulichtfamilie. Quelle: Polizeipräsidium Koblenz (ots)