21-Jähriger stirbt in Nürnberger Diskothek

In einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein 21-Jähriger unter bislang ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Hinweise, welche auf Gewalteinwirkung schließen ließen, hätten sich aber bisher nicht ergeben, teilte die Polizei mit. Der Mann war gegen 03:30 Uhr in einer Kabine in der Herrentoilette der Disco leblos aufgefunden worden.

Zuvor hatte eine Angestellte der Diskothek festgestellt, dass die Kabine seit längerer Zeit belegt war. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatten daraufhin die Tür geöffnet. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 21-Jährige noch vor Ort. Drei Begleiter des Verstorbenen erlitten einen schweren Schock und mussten medizinisch versorgt werden. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Ursache des Ablebens des Mannes auf. Quelle: dts Nachrichtenagentur

