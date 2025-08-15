Peußisch Oldendorf: Unfallflucht: Auto kracht in Hauswand

In der Nacht zu Freitag kam es auf der Mindener Straße (B 65) in Preußisch Oldendorf um kurz nach 2 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte ein 18-jähriger Fahranfänger aus Bad Essen mit einem VW Golf die B65 aus Bad Essen kommend in Richtung Preußisch Oldendorf befahren. Zu dieser Zeit befand sich hinter dem Pkw ein schwarzer Audi A4 Avant. Dessen Fahrer überholte den Golf schließlich und zeigte dabei eine auffällige Fahrweise. In der Folge soll der Audi-Fahrer mehrfach stark abgebremst haben.

Wenig später geriet der Audi aus bislang ungeklärter Ursache offenbar auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierten beide Autos. Infolge des Zusammenstoßes verlor der 18-Jährige die Kontrolle und krachte mit seinem Golf in die Hauswand einer Bäckerei-Filiale.

Die drei Insassen des verunfallten Audis sprangen anschließend aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Der Fahrer des VW und sein 45-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung erschien nicht erforderlich.

Eine Person konnte den entsandten Beamten gegenüber wie folgt beschrieben werden: männlich, zwischen 185-190 cm groß, kurze Hose, blonde kurze Haare, freier Oberkörper.

Der Audi, an dem Schweizer Nummernschilder angebracht waren, wurde sichergestellt. Der VW wurde abgeschleppt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Trio machen können, sich unter der Telefonnummer (0571) 88660 zu melden.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)