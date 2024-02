Ahlbeck : Diebstahl eines Bronzereliefs auf Usedom - die Polizei bittet um Hinweise

Am 02.01.2024 gegen 18:09 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung zum Bahnhof nach Ahlbeck gerufen, um dort eine Strafanzeige wegen des Diebstahls eines Reliefs aufzunehmen. Laut Aussage einer Zeugin soll eine männliche Person den Verkaufsraum der Kunsthalle betreten und mit einer Tasche vor der Auslage mit Kunstobjekten gestanden haben.

Ungewöhnlich kam der Zeugin vor, dass der Mann die Tür zur Kunsthalle offenließ. Als der Unbekannte die Halle wieder verließ, stellte die Zeugin fest, dass ein Bronzerelief in der Größe 12,00 cm x 23,50 cm aus einer Vitrine entwendet wurde. Das gestohlene Relief hat einen hohen Wiedererkennungswert, da es über eine Signatur von Günter Grass verfügt. Der entstandene Stehlschaden beträgt 1.200 Euro.

Weiter berichtete die Zeugin, den Tatverdächtigen zehn Tage später, am 12.01.24 gegen 16:20 Uhr erneut in der Kunsthalle bemerkt und wiedererkannt zu haben. Der Unbekannte schaute sich erneut Objekte aus Bronze an. Auf Ansprechen durch die Zeugin reagierte der Mann nicht und verließ die Kunsthalle zügig wieder.

Sowohl am 02.01.2024, als auch am 12.01.2024 trug der Tatverdächtige einen dunkelblauen Anorak mit Kapuze, leichte Turnschuhe, die über die Knöchel gingen (schwarz-weiß), wobei die Jeans in den Schuhen steckte. Anders als beim ersten Vorfall trug der Mann diesmal (12.01.2024) eine schwarze eckige Hornbrille.

Der Tatverdächtige wurde durch die Zeugin wie folgt beschrieben:

- männlich - 30 - 50 Jahre alt - 170 - 175 cm groß - schlanke, sportliche Gestalt - Bekleidung: schwarze Tasche, leichte, über die Knöchel gehende Turnschuhe (schwarz-weiß), dunkelblauer Anorak mit Kapuze - unauffälliger Kurzhaarschnitt - keine Auffälligkeiten im Gesicht

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem Verbleib des entwendeten Bronzereliefs geben kann, wird gebeten sich unter 038378279224 an das Polizeirevier Heringsdorf zu wenden.

Quelle: Polizeiinspektion Anklam (ots)