Sachsen: Görlitzer protestieren gegen brutalen Migranten-Überfall auf Abiturfeier

Wenn in den Systemmedien von Migranten die Rede ist, dann fast immer unter dem irreführenden Begriffen Flüchtlinge und Fachkräfte, die wir angeblich so dringend brauchen würden. Wie wenig dies den Tatsachen und der Lebenswirklichkeit entspricht, kann man nicht nur in Berliner Freibädern, sondern in nahezu jedem Ort der Bundesrepublik beobachten. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "So etwa am vorletzten Wochenende in der sächsischen Grenzstadt Görlitz, wo es zu einem brutalen Angriff von Irakern, Türken, Syrern und Libanesen auf eine friedliche Abiturfeier mit mehreren Verletzten kam. Während Systemmedien und -politiker beschwichtigen, gingen rund eintausend Sachsen auf die Straße und zogen durch die Görlitzer Altstadt, um gegen den Import von Gewalt-Fachkräften aus dem Nahen Osten zu protestieren." Quelle: AUF1