Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Umfrage-Beben! AfD stärker als SPD und BSW zusammen

Umfrage-Beben! AfD stärker als SPD und BSW zusammen

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 10:25 durch Sanjo Babić
AfD Logo
AfD Logo

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut Deutschland-Kurier zeigt eine neue Umfrage in Brandenburg, dass die AfD stärker abschneidet als SPD und BSW zusammen.

In Brandenburg hat die AfD in einer aktuellen Umfrage ein außergewöhnlich starkes Ergebnis erzielt. Sie liegt demnach vor den Regierungsparteien SPD und BSW zusammengenommen. Der Deutschland-Kurier wertet dies als politisches Beben.

Die Zahlen bestätigen den Aufwärtstrend der Partei in Ostdeutschland, wo sie vielerorts bereits führend ist. Politikwissenschaftler sehen darin sowohl Proteststimmung als auch Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien.

Für SPD und BSW bedeutet dies zunehmenden Druck im Vorfeld kommender Landtagswahlen. Gleichzeitig gewinnt die Debatte um mögliche Koalitionsszenarien neue Brisanz.

Quelle: ExtremNews


