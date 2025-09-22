Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Pro-Bahn & Co. sehen in Evelyn Palla „Chance für Neuanfang“

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Daumen hoch (Symbolbild)
Bild: Esther Stosch / pixelio.de

FinanzNachrichten.de meldet: Fahrgastvertreter verbinden mit Evelyn Palla an der DB-Spitze die Hoffnung auf Stabilität und Tempo. Pallas bisherigen Stationen bei ÖBB, DB Fern- und Regionalverkehr gelten als Plus.

Erwartet werden bessere Pünktlichkeit, entschlossene Baukommunikation und ein kundenfreundlicher Ersatzverkehr. Verbände mahnen verlässliche Finanzierung der Generalsanierung und mehr Kapazität in Knoten an.

Pallas Profil als operative Managerin gilt als wertvoll für Kooperationen mit Ländern und Aufgabenträgern. Gleichzeitig bleibt die Netz-Sanierung die Gretchenfrage – ohne dauerhaftes Investitionsniveau drohen Engpässe.

Quelle: ExtremNews


