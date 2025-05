Stade: Trecker in Estebrügge ausgebrannt

Am heutigen Nachmittag gegen 16:10 h wurde der Feuerwehr und der Polizei der Brand eines Traktors auf einem Obstbaubetrieb in Estebrügge gemeldet.

Dort war aus bisher ungeklärter Ursache der abgestellte Traktor in Brand geraten. Bereits auf der Anfahrt konnte durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung aus Buxtehude dichter schwarzer Qualm aus der Richtung wahrgenommen werden.

Die Feuerwehren aus Jork, Estebrügge und Mooerende wurden alarmiert, rückten mit ca. 30 Feuerwehrleuten am Einsatzort an und konnten das Fahrzeug dann schnell löschen, bevor sich das Feuer auf in der Nähe gelagerten Obstkisten ausbreiten konnte.

Der Fendt-Schlepper wurde bei dem Brand total zerstört, der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Polizeibeamte haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Genauer Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizei in der kommenden Woche erwartet.

Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)