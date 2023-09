Gera: Kuschelfrosch wartet auf Eigentümer

Gera: Einen kleinen grünen Kuschelfrosch fanden Polizeibeamte heute Morgen (04.09.2023), kurz nach 07:00 Uhr auf dem Gehweg vor der Landespolizeiinspektion Gera und nahmen ihn vorsichtig an sich.

Der kleine Frosch wartet nun sehnsüchtig auf seinen Besitzer bzw. seine Besitzerin und freut sich auf ein Wiedersehen.

Bis dahin ist er bei den Kolleginnen und Kollegen in der Dienststelle in der Theaterstraße 3 in Gera sicher. Wir passen auf ihn auf.

Quelle: Landespolizeiinspektion Gera (ots)