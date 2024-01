2024 übernehmen die Kinder die Reiseplanung: Neue Umfrage von Novotel

Eine neue Umfrage im Auftrag von Novotel fragt Kinder und Erwachsene, wie ihre Traumreise 2024 aussieht und wohin es geht. Stressreduzierung und Entspannung stehen im Fokus.

Was käme dabei heraus, wenn man Kinder ihren Traumurlaub maßschneidern ließe? Diese Frage hat sich auch die französische Hotelkette Novotel gestellt und einfach ihre Zielgruppe in einer repräsentativen Umfrage selbst gefragt. Insgesamt etwa 1.000 Kinder zwischen sechs und 16 Jahren sowie 1.000 der jeweiligen Eltern nahmen an der deutschlandweiten Umfrage im Dezember 2023 teil.

"Als eine der weltweit führenden Hotelmarken für Familien wollen wir immer wieder aufs Neue verstehen, wie der Traumurlaub für unsere Gäste aussieht. Reisen aus den Augen von Kindern zu sehen, ermöglicht uns neue Ansätze, um unseren Gästen zu garantieren, dass sie die beste Zeit mit den Menschen verbringen, die ihnen am wichtigsten sind", erklärt Anaïs Dessales-Quentin, Novotel Brand Marketing Director Europe & North Africa. Novotel eröffnet 2024 ergänzend zu seinem bereits bestehenden Portfolio von 25 Hotels in Deutschland unter anderem zwei Hotels in Hamburg, das mit seinen Attraktionen wie dem Miniatur Wunderland und dem Hafen besonders beliebt bei Familien ist.

Wohin soll es gehen?

Nach dem Wunschort für die nächste Reise befragt, zeigt sich, dass die Wahl des Urlaubsortes 2024 nicht für familiären Zwist sorgen wird. Denn sowohl bei den Kids als auch den Eltern, die übrigens unabhängig voneinander befragt wurden, sind Destinationen in Europa das präferierte Urlaubsziel. So sind neun der Top Ten bei den Erwachsenen fest in europäischer Hand. An erster Stelle steht mit 30 Prozent der befragten Eltern Deutschland, gefolgt von Italien (23 %) und Spanien (20 %). Weitere beliebte Klassiker sind Griechenland (Platz 5; 17 %), und Frankreich (Platz 8; 11 %). Die Kleinen wollen am liebsten nach Spanien (20 %), dicht gefolgt von Deutschland und Italien, die sich mit jeweils 17 Prozent den dritten Platz teilen.

Ich mach' mir die Welt Widdewidde wie sie mir gefällt

Ist der Urlaubsort einmal geklärt, gilt es die perfekten Rahmenbedingungen für den Traumurlaub zu finden. Gut die Hälfte der befragten Eltern schlafen am liebsten komfortabel im Hotel oder Resort (53 %), 30 Prozent würden sich für ein Apartment entscheiden, während gerade einmal sechs Prozent der Eltern campen oder bei Familie und Freunden unterkommen wollen (3 %). Auch hier sind sich Eltern und Kinder überraschend einig, denn auch letztere entscheiden sich gut zur Hälfte (54 %) für ein Hotel, 26 Prozent bevorzugen ein Apartment. Out sind beim Nachwuchs hingegen Feriencamps - lediglich zwei Prozent wählten diese Option ans liebste Urlaubsvariante

Am liebsten möchten deutsche Kids ans Meer reisen, auf ihrer Reise einen Themenpark besuchen oder eine Städtereise unternehmen. Entsprechend sind die idealen Merkmale für die Ferienunterkunft nach Meinung der befragten Eltern die Nähe zum Strand, ein Swimmingpool und spezielle Familien- oder miteinander verbundene Hotelzimmer, die ausreichend Platz für die ganze Familie bieten. Die befragten Kinder wünschen sich ergänzend dazu einen Spielbereich (31 %) und Kinderclub (23 %).

Ich packe meinen Koffer und nehme mit ...

Wenn es um die Wahl der Urlaubsbegleitung geht, liegen beim Nachwuchs Mama und Papa ganz vorne(78 %), immerhin zwei Fünftel würden auf den nächsten Familienurlaub auch die Geschwistereinladen. Oma und Opa sind ebenfalls gern gesehene Urlaubskameraden. 19 Prozent der Kinder gaben an, sie auf die nächste Reise mitnehmen zu wollen. Doch noch lieber wollen Kinder mit ihren besten Freunden verreisen (30 %). Elf Prozent würden gerne in einer größeren Gruppe und mit anderen befreundeten Familien in den Urlaub fahren, 16 Prozent das Haustier mitbringen. Letzteres ist übrigens in allen Hotels von Novotel möglich.

Stress schon im Kindesalter?

98 Prozent der befragten Kinder zwischen sechs und 16 Jahren stuften urlauben als wichtig ein. Erschreckend: Mehr als die Hälfte gab dafür als Grund an, sich vom Schulstress erholen zu müssen. Ein Drittel möchte während des Urlaubs ausschlafen und 44 Prozent Zeit für neue und alte Hobbies finden. Doch auch eine positive Nachricht ist dabei: 77 Prozent der Kinder sehen den Urlaub als Möglichkeit, Quality-Time mit der Familie zu verbringen. Auch die befragten Eltern sehen den Urlaub als ideale Möglichkeit, um 'Gemeinsamzeit' zu verbringen (74 %), Erinnerungen zu schaffen (59 %), aber auch um zu entspannen (66 %) und ihre Alltagssorgen zu vergessen (46 %).

Wunschaktivitäten im Urlaub

Auch wie die Urlaubstage am besten gefüllt werden, haben die befragten Kinder eine klare Vorstellung. Der Besuch von Wasser- und Themenparks sowie Wassersportaktivitäten stehen hoch im Kurs, 30 Prozent wollen neue Freunde finden, ein Viertel Zeit im Kinder-Club verbringen. Zehn Prozent möchten im Urlaub ihre Nase am liebsten in ein Buch stecken. Auch das Thema Essen kommt bei den Youngsters wie Erwachsenen gut an: 40 Prozent der Kids wollen sich im Urlaub mit viel leckerem Essen verwöhnen und ebenso viele am liebsten so viel Eiscreme wie möglich vertilgen. Noch wichtiger ist das Thema Kulinarik bei den Eltern: Die Hälfte der erwachsenen Umfrageteilnehmer:innen wünscht sich im Urlaub leckeres Essen.

Urlaubsplanung leicht gemacht

Die gute Nachricht für alle Familien, die schon ihren Urlaub für 2024 planen: Mit Novotel können sie gleich diverse Haken auf der imaginären Reisewunschliste setzen. Alleine in Europa hat die Hotelkette mehr als 300 Hotels, von Frankreich, Italien bis Spanien und vom Strandresort bis zum Stadthotel. Alle Hotels bieten familienfreundliche Restaurants, zudem können sich Kinder in kinderfreundlichen Bereichen austoben. Viele der Hotels haben einen eigenen Pool. Besonders toll: Kinder bis 16 Jahre schlafen kostenlos im Zimmer ihrer Eltern, bei Buchung eines zweiten Zimmers gibt es 50 Prozent Preisnachlass auf den regulären Preis bei einer Direktbuchung über novotel.com. Außerdem ist das Frühstück für jedes Kind bis 16 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen inklusive.

FUNFACTS:

Die deutsche Durchschnittsfamilie plant für 2024 1,6 Mal zusammen in den Urlaub zu fahren



Die durchschnittliche Reiselänge für den Familienurlaub beträgt 10,8 Tage



Deutsche Familien bevorzugen im Schnitt eine Reisedauer von 7,7 Stunden für die Reise von der Haustür bis zum Ferienziel



Der unbeliebteste Reisemonat für Familienreisen ist der Dezember, am liebsten reisen Familien klassisch im Juli und August



Von wegen Gewohnheitstiere: 61 Prozent der deutschen Familien wechseln für jede Reise den Urlaubsort



Demokratie gelebt: Die Hälfte der Eltern gab an, die Wünsche der Kinder gleichberechtigt in die Urlaubsplanung einzubeziehen

Die Umfrage wurde von OnePoll im Auftrag von Novotel im Dezember 2023 durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Eltern in Deutschland sowie deren Kinder im Alter von 6 - 16 Jahren. die 2024 einen gemeinsamen Familienurlaub planen.

Top 10 Urlaubsdestination deutscher Familien

Kinder (6 - 16 Jahre)

Spanien (20 %)



USA (19 %)



Deutschland + Italien (17 %)



Türkei (16 %)



Mallorca (13 %)



Griechenland (12 %)



Frankreich (9 %)



Kroatien (9 %)



Österreich (8 %)



Dubai (8 %)

Eltern

Deutschland (30%)



Italien (23 %)



Spanien (20 %)



Türkei (17 %)



Griechenland (17%)



Kroatien (14 %)



Österreich (12 %)



Frankreich (11 %)



USA (9 %)



Mallorca (9 %)

Quelle: Novotel (ots) / ExtremNews