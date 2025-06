Bad Dürkheim: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Montag (09.06.2025) zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike aus einer Garage in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim.

Haben Sie in der Nacht auf Montag etwas Verdächtiges gesehen oder ist Ihnen das Fahrrad aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail [email protected] entgegen. Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)