Bundeswettbewerb Mathematik: 16 Schülerinnen und Schüler sind Deutschlands Mathe-Meister

Sie sind die größten Mathematiktalente des Landes: 16 Schülerinnen und Schüler haben sich im Finale des Bundeswettbewerbs Mathematik durchgesetzt. In der finalen dritten Wettbewerbsrunde überzeugten sie in Fachgesprächen mit erfahrenen Mathematikerinnen und Mathematikern. Nun werden die Jugendlichen in die Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen - und forschen im Sommer gemeinsam mit Weltklasse-Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn.

Rund 1.900 Jugendliche sind 2022 beim Bundeswettbewerb Mathematik ins Rennen gegangen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in zwei Hausaufgabenrunden und im finalen Fachgespräch ihr Können gezeigt. Sieben Schüler haben den Bundessieg zum ersten Mal errungen: Torben Grabbel (Hamburg), Linus Hillenherms (Köln), Leonard Kottisch (Oldenburg), Lars Krabbenhöft (Höchstadt), Niklas Letsch (Albstadt), Finnley Paolella (Kronshagen) und Yannick Sommer (Planegg). Neben den sieben erstmaligen Bundessiegern können sich sieben Schülerinnen und Schüler über einen zweifachen Bundessieg freuen: Catharina Hock (Mannheim), Alexander Koblbauer (Simbach a. Inn), Oliver Mettin Cairos (Berlin), Samuel Meyer (Ingolstadt), Christian Noaghiu (München), Henrik Schlüter (München) und David Schmitz (Rüsselsheim). Gar ihren dritten Titel feiern Boldizsár Mann (Essen) und Richard Ueltzen (Erfurt). Mit ihrem Sieg erhalten die Nachwuchsmathematikerinnen und -mathematiker eine umfassende finanzielle und ideelle Förderung durch die Studienstiftung. Auf eine besondere Herausforderung können sich die erstmaligen Sieger freuen: Sie dürfen im Sommer vier Wochen lang mit Mathematikern aus aller Welt am renommierten Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn forschen. Diese Auszeichnung ist normalerweise promovierten oder habilitierten Wissenschaftlern vorbehalten. Die Siegerinnen und Sieger der aktuellen Runde haben sich in einem hochkarätigen Wettbewerbsumfeld durchgesetzt. Patrick Bauermann, Leiter der Geschäftsstelle des Bundeswettbewerbs Mathematik: "Seit der Gründung des Bundeswettbewerbs Mathematik vor über 50 Jahren haben viele Spitzenmathematikerinnen und -mathematiker sich durch die Wettbewerbsteilnahme ihre ersten Sporen verdient. Auch die neuen Bundessiegerinnen und Bundessieger haben hervorragende Zukunftsaussichten. In einer Welt der Algorithmen und des maschinellen Lernens sind analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenzen, wie sie der Bundeswettbewerb Mathematik vermittelt, gefragter denn je." Der Bundeswettbewerb Mathematik ist ein Projekt von Bildung & Begabung, der zentralen Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Partner des Bundeswettbewerbs Mathematik sind die LEPPER Stiftung und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Die erste Runde des neuen Wettbewerbslaufs läuft noch bis zum 6. März 2023. Die Aufgaben stehen unter www.bundeswettbewerb-mathematik.de zum Download bereit. Über Bildung & Begabung Bildung & Begabung ist die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Mit ihren individuellen Förderprogrammen hilft die Einrichtung Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident. Quelle: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH (ots)