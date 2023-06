Friedberg: Nicht alltäglicher, tierischer Einsatz der Polizei in Friedberg

Nicht alltäglicher, tierischer Einsatz für die Polizei Friedberg: Tierisch ging es bei der Polizei am Montagabend (26.6.) zu. Gegen 23.45 Uhr fanden die Polizisten in der Straße "Vorstadt zum Garten" eine Schlange auf der Fahrbahn.

Das wechselwarme Tier hatte es sich offenbar auf dem Asphalt gemütlich gemacht, um in der Kühle der Nacht noch etwas Wärme und Kraft zu tanken. Die Polizisten bestimmten das orangerote Tier als ungiftige Kornnatter.



Diese sind eigentlich im Osten der USA heimisch und werden in Deutschland häufig als Haustiere in Terrarien gehalten. Im kalten Winter können Kornnattern bei uns nicht in freier Natur überleben. Deshalb hoben die Polizisten das Reptil von der Fahrbahn, packten es in eine Kiste und brachten diesen zu einem Schlangenexperten. Er wird sich nun fachmännisch um die Kornnatter kümmern. Bleibt die Frage offen, woher das Tier stammt. Wer eine Kornnatter vermisst, kann sich gerne an die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau (ots)