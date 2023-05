Kaiserslautern: Lkw schiebt Pkw vor sich her

Sozusagen mit einem "blauen Auge" sind drei junge Frauen davongekommen, die am Dienstagmittag in der Mainzer Straße in einen Unfall verwickelt wurden. Die drei saßen in einem Skoda Fabia und fuhren in Richtung Innenstadt, als ihr Wagen gegen 13 Uhr von einem Lkw gerammt wurde.

Der Lkw-Fahrer war aus Richtung Mehlingen gekommen und ebenfalls stadteinwärts unterwegs. Er wollte vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln - dabei übersah er jedoch den dort fahrenden Skoda. Es kam zur Kollision, wobei sich der Pkw quer vor den Lkw drehte und von diesem etwa 100 Meter vor sich hergeschoben wurde, bevor die Fahrzeuge zum Stehen kamen. Glück im Unglück: Bis auf einen gehörigen Schreck für die drei Frauen im Pkw kam es zu keinen Verletzungen. Es blieb bei Sachschäden an den beiden Fahrzeugen, wobei der Skoda natürlich deutlich stärker beschädigt wurde.

Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)