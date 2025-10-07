Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Besserer Schutz vor Drohnen: BAAINBw und TYTAN Technologies vereinbaren Entwicklung einer Drohnenabwehrlösung

Besserer Schutz vor Drohnen: BAAINBw und TYTAN Technologies vereinbaren Entwicklung einer Drohnenabwehrlösung

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 17:35 durch Sanjo Babić
Bild: Bundeswehr/Heike Westhöfer Fotograf: Heike Westhöfer
Bild: Bundeswehr/Heike Westhöfer Fotograf: Heike Westhöfer

Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) und das Münchner Unternehmen TYTAN Technologies haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung eines neuartigen Demonstrators zum Schutz von Bundeswehrliegenschaften gegen Bedrohungen durch unbemannte Luftfahrzeuge (UAS: unmanned aerial system) geschlossen.

Bild: Bundeswehr/Heike Westhöfer Fotograf: Heike Westhöfer
Bild: Bundeswehr/Heike Westhöfer Fotograf: Heike Westhöfer

Ziel des Projektes, das durch das Innovationslabor der Bundeswehr in Erding federführend begleitet wird, ist die Entwicklung einer Abwehrmöglichkeit gegen Bedrohungen durch UAS mittlerer Größe und Reichweite. Kritische Infrastruktur der Bundeswehr soll damit effektiv geschützt werden.

Kern des Ansatzes ist die Fusion verschiedener Sensortypen, Effektoren sowie Führungs- und Kontrollkomponenten (C4-Technologien). Der Auftragnehmer bringt hierzu seine KI-gestützten Abfangdrohnen ein, die bereits erfolgreich unter Einsatzbedingungen im In- und Ausland getestet wurden. Anfliegende UAS sollen mit diesen Interceptor-Drohnen autonom erfasst und präzise bekämpft werden können. Die Entwicklung schließt kosteneffizient eine Fähigkeitslücke in der Abwehr unbemannter Bedrohungen.

In den kommenden Monaten wird eine Systemdemonstration vorbereitet, die zeigen soll, wie durch die Integration innovativer Abfangdrohnen mit etablierten Sensor- und C4-Technologien ein wirksamer Schutzschirm für Bundeswehrliegenschaften entstehen kann.

Quelle: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte bild in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige