Erfurt-Süd: Schäfergehilfen

Am 29.04.2018 gegen 11:50 Uhr gingen per Notruf mehrere Mitteilungen ein, dass sich auf der BAB71, Höhe Parkplatz "Erfurter Becken", mehrere Schafe auf der Fahrbahn befinden. Zwischenzeitlich wandte sich auch der zuständige Schäfer hilfesuchend an die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen am Einsatzort auf den Schäfer, welcher die Tiere unterdessen wieder hinter die Leitplanke treiben konnte.

Mit vereinten Kräften konnten die Tiere, die sich zuvor durch eine baulich bedingte Öffnung im Wildschutzzaun gezwängt hatten, zurück gedrängt werden. Nachdem ein Loch in den Zaun geschnitten wurde, wurden die Tiere zaghaft zurück zur Herde getrieben und das Loch wieder verschlossen. Trotz der teils enormen Geschwindigkeiten, die einige Verkehrsteilnehmer auf dem freigegebenen Teilstück der Autobahn an den Tag legten, kam es zu keinerlei Schädigungen. Lediglich die sechs Ausreißer kamen mit dem Schrecken davon. Quelle: Landespolizeiinspektion Erfurt (ots)