LGBTQ-Propaganda: Gefahr in der Kinderbuchabteilung

Spätestens seit dem „Pride Month“ im Juni 2023 wimmelt es in den Kinderbuchabteilungen nur so von Büchern zum Thema „Queer-Sein“ und „Anders-Sein“. Sabine Petzl spricht mit der Bewusstseinstrainerin Gabi Wimmer, dem Lebens-Coach Manfred Baumgartner und der OÖ-Landtagsabgeordneten der MFG Dagmar Häusler über das Warum und auch wie man an diese Themen mit Kindern herangehen sollte. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Die Wichtigkeit dieser Inhalte wird einerseits von Eltern sehr oft unterschätzt, andererseits von den Drahtziehern der LGBTQ-Agenda auf perfide Weise genutzt. Man kann mit Recht behaupten, dass Bilderbücher und deren Illustrationen bei der frühkindlichen Entwicklung der Welt- und Selbstsicht eine wesentliche Rolle spielen. Sie nehmen massiv Einfluss auf die frühkindliche Prägung unserer Kleinsten." Quelle: AUF1