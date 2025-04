Annweiler OT Queichhambach: Fahrzeugbrand

Am 08.04.2025, gegen 16:55 Uhr, kam es zu einem Fahrzeugbrand in der Queichtalstraße. Ein Ford Transit, welcher zuvor über die B10 von Landau gekommen war, geriet aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf der Straße abstellen, als er den Brand im Motorraum bemerkte.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das Fahrzeug nicht mehr verhindern. Der Brand konnte aber auf das Fahrzeug eingedämmt werden. Durch die Feuerwehr wurden die Anwohner, aufgrund der starken Rauchentwicklung, aufgefordert in unmittelbarer Brandortnähe Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach erfolgten Löscharbeiten, erfolgte die Straßenreinigung durch eine Fachfirma. Die Queichtalstraße war bis Beendigung der Reinigungsarbeiten bis 18:45 Uhr voll gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)