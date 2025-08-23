Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Lottozahlen vom Samstag (23.08.2025)

Freigeschaltet am 25.08.2025 um 06:39 durch Sanjo Babić
In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 3, 9, 13, 21, 23, 27, die Superzahl ist die 9. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 4843510. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 430699 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. Der Jackpot bei "6 aus 49" betrug zwölf Millionen Euro.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

