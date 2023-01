Nachwirkungen des Corona-Regimes: Deutschem Mut-Polizist droht Kündigung

Es gab einige, wenige Polizisten, die den Mut hatten, sich öffentlich gegen das Corona-Regime zu stellen. Für ihren Einsatz für die Grund- und Freiheitsrechte haben sie enorme Konsequenzen zu tragen. Mit disziplinären Maßnahmen geht der Dienstgeber gegen sie vor. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Der Polizeiapparat kann doch Kritiker in den eigenen Reihen nicht einfach so dulden. Auch nicht, wenn sie vormals tadellose und loyale Staatsdiener waren. Birgit Pühringer spricht mit Deutschlands erstem Polizisten, der den Schritt an die Öffentlichkeit wagte.



Bereits am 8. August 2020 sprach Bernd Bayerlein auf einer Demo in Augsburg. Der Polizeihauptkommissar kritisierte die Regierungsmaßnahmen in Deutschland scharf. Seit mehr als zwei Jahren ist Bernd Bayerlein suspendiert, nun will man ihn sogar entlassen."

Quelle: AUF1