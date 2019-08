Bitburg: Rentner fährt mit Auto in Apotheke

Am Freitagmittag ereignete sich in Bitburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW durch eine Glasfront einer Apotheke fuhr und dabei teilweise in den Innenraum des Gebäudes eindrang. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der 80 Jahre alter Fahrer des Wagens beim Rangieren des PKW einen folgenschweren Bedienfehler begangen.

Er fuhr von einem Parkplatz vor der Apotheke mit Schwung vorwärts gegen die Glasfront des Gebäudes. Der Wagen kam erst zum Stillstand, als die Fahrzeugfront ca. 1m tief im Innenraum der Apotheke stand. Zwei Personen, die sich in der Apotheke aufhielten, wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachsachaden von ca. 15000 EURO. Im Einsatz waren die Polizei Bitburg, die Feuerwehr Bitburg und der Rettungsdienst. Quelle: Polizeidirektion Wittlich (ots)

Anzeige: