Dorsten: Altbatterien in Brand geraten

Am gestrigen Vormittag kam es zu einem Einsatz in einem Discounter. Hier war es in einem Recyclingbehälter vermutlich aufgrund ungünstiger Umstände zu einer elektrischen Entladung mit thermischer Energiefreigabe einiger Lithium-Ionen-Batterien gekommen. Ungünstige Umstände können mechanische Beschädigungen an Altbatterien sein.

Gerade Lithiumbatterien sind aufgrund ihrer hohen Energiedichte Hochleistungsbatterien. Schon einfache Beschädigungen am Schutzmantel der Batterie durch Fallenlassen oder Verbiegen führen unter Umständen auch mit großem zeitlichen Verzug zu einem Kurzschluss mit Selbstentzündung.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war der bereits durchgebrannte Recyclingbehälter durch Mitarbeiter in den Außenbereich gebracht worden. Es mussten lediglich Brandreste aufgesammelt und die Brandausbruchstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert werden. (DH) Quelle: Feuerwehr Dorsten (ots)