Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Allensbach: Vier Fünftel wünschen weniger Privilegien für Beamte

Allensbach: Vier Fünftel wünschen weniger Privilegien für Beamte

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 08:11 durch Sanjo Babić
Müde, überarbeitet, erschöpft und gestresst durch Bürokratie
Müde, überarbeitet, erschöpft und gestresst durch Bürokratie

Bild: Eigenes Werk /OTT

Laut dts Nachrichtenagentur ergibt eine Allensbach-Umfrage, dass vier Fünftel geringere Privilegien für Beamte wünschen.

Im Fokus stehen Sonderrechte und Altersversorgung. Die Ergebnisse werden als Signal für Reformbereitschaft gelesen. Beamtenvertreter warnen vor Pauschalurteilen und verweisen auf besondere Pflichten.
Methodik: Die Meldung enthält keine Angaben zu Stichprobengröße, Feldzeit, Zielgruppe und Frageformulierungen; eine belastbare Einordnung ist deshalb nur begrenzt möglich.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte selbst in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige