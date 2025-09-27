Allensbach: Vier Fünftel wünschen weniger Privilegien für Beamte

Laut dts Nachrichtenagentur ergibt eine Allensbach-Umfrage, dass vier Fünftel geringere Privilegien für Beamte wünschen.

Im Fokus stehen Sonderrechte und Altersversorgung. Die Ergebnisse werden als Signal für Reformbereitschaft gelesen. Beamtenvertreter warnen vor Pauschalurteilen und verweisen auf besondere Pflichten.

Methodik: Die Meldung enthält keine Angaben zu Stichprobengröße, Feldzeit, Zielgruppe und Frageformulierungen; eine belastbare Einordnung ist deshalb nur begrenzt möglich.

