Bündnis um Wagenknecht ruft zu Großdemo gegen Gaza-Krieg auf

Freigeschaltet am 08.09.2025 um 17:40 durch Sanjo Babić
Großdemonstration in Stuttgart am 03.04.2021 mit über 100.000 Teilnehmern.
Großdemonstration in Stuttgart am 03.04.2021 mit über 100.000 Teilnehmern.

Bild: Screenshot Video: "Stuttgart 03.04.2021 | Grundrechte sind nicht verhandelbar | LIVE-Übertragung Cannstatter Wasen" (https://youtu.be/rRx11znLMlk) / Eigenes Werk

Das sogenannte "Bündnis Welt in Frieden" ruft für den kommenden Samstag zu einer Großdemo am Brandenburger Tor in Berlin auf. Zu den Initiatoren des Aufrufs zählen neben Sahra Wagenknecht auch der Schauspieler Dieter Hallervorden, die Rapper Bausa und Massiv, die Journalistin Gabriele Krone-Schmalz und der Musiker Peter Maffay.

Gefordert wird von Israel "ein Ende des Leidens und Sterbens in Gaza", der Stopp von Rüstungsexporten in Kriegsgebiete sowie "die Rückkehr zu einer Außenpolitik, die auf Diplomatie statt Konfrontation setzt", wie es von den Organisatoren hieß.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

