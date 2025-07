München: Zoll entdeckt Goldschmuck, eingenäht im Teppich

Goldschmuck, eingenäht im Teppich, hat eine 35-jähriger Frau versucht, über den Münchner Flughafen nach Deutschland zu schmuggeln.

Die Münchner Zöllner staunten nicht schlecht, als sie unter Einsatz eines Röntgengeräts das Reisegepäck einer jungen Frau durchleuchteten. Dabei entdeckten die Beamten Ringe und Goldarmreifen, eingenäht in einem Teppich.

"Zollbeamte stellen bei Kontrollen regelmäßig Verstecke sicher, die von der üblichen Vorgehensweise abweichen", so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

Gegen die Frau wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Schule beendet - was dann? Tag der Ausbildung beim Münchner Zoll Wer sich für den Beruf des Zöllners interessiert, hat am 27.09.2025 die einmalige Chance, sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen und sich zu informieren. An diesem Tag wird ein Infotag in der Landsberger Straße stattfinden, zu dem sich alle Interessierten unter [email protected] anmelden können.

Quelle: Hauptzollamt München (ots)