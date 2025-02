Brakel: Nach Brand eines leerstehenden Hotels nehmen Brandermittler die Untersuchungen auf

Nach einem Brand in einem leerstehenden Hotelgebäude in Brakel haben Brandermittler der Kriminalpolizei Höxter die Untersuchungen zur möglichen Brandursache aufgenommen.

Am Sonntag, 16. Februar, war um 16.10 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem leerstehenden Gebäude an der Brunnenstraße in Brakel gemeldet worden. Kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen offene Flammen aus dem ehemaligen Hotel. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Warn-Apps gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das Gebäude brannte in voller Ausdehnung, die Feuerwehr konnte Löschmaßnahmen nur von außen vornehmen. Personen wurden in dem Gebäude nicht vermutet, verletzt wurde niemand. Die Polizei sperrte das Einsatzgebiet weiträumig ab. Die Löscharbeiten zogen sich bis tief in die Nacht hinein.

Noch während des Löscheinsatzes war die Kriminalpolizei vor Ort, um Zeugen zu befragen und Hinweise zu sammeln. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt.

Brandermittler der Polizei konnten am Montag, 17. Februar, eine erste Sichtung der Überreste vornehmen. Das Areal wurde anschließend durch einen Bauzaun abgesichert, der Brandort bleibt beschlagnahmt. Erste Erkenntnisse zu einer möglichen Brandursache ergaben sich bisher nicht, auch zu einer eventuellen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.



Quelle: Kreispolizeibehörde Höxter (ots)