Prüm: Wiederholter Diebstahl eines Kamerunschafs

In der Nacht vom 08.06.2025 auf den 09.06.2025 kam es zum wiederholten Mal zu einem Diebstahl eines Kamerunschafes von einer Weidefläche im Bereich des Neubaugebietes "In der Steinertsbach" in Prüm.

Bei dem entwendeten Tier handelt es sich um ein erst wenige Tage altes Lamm, welches noch mit Milch aufgezogen werden muss. Die Tiere befinden sich im Neubaugebiet umzäunt auf einer Ausgleichsfläche in unmittelbarer Nachbarschaft zu den dortigen Häusern. Zuletzt wurde von dieser Fläche in der Nacht vom 25.05.2025 auf den 26.05.2025 ein Lamm entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere in der Nachtzeit, gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse [email protected] zu melden. Quelle: Polizeidirektion Wittlich (ots)