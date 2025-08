Stade: 70-jähriger Hausbewohner bei Feuer im Alten Land schwer verletzt

Am heutigen Vormittag wurde der Feuerwehr und der Polizei gegen kurz nach 09:00 h ein Brand in einer Doppelhaushälfte im Alten Land in Hollern-Twielenfleth gemeldet.

Ein 47-jähriger Nachbar hatte das Feuer bemerkt und sich sofort nach nebenan begeben, um seinen Nachbarn zu warnen. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstür kam ihm der 70-jährige Bewohner bereits im Hausflur entgegen. Hinter ihm war deutlicher Feuerschein zu erkennen. Dieser hatte vorher noch versucht, den Brand zu löschen und sich dabei verletzt. Der Senior wurde nach der Erstversorgung durch die Stader Notärztin und den Rettungsdienst sowie dem Notarzt und der Besatzung des Hamburger Rettungshubschraubers Christoph 29 mit schweren Brandverletzungen in eine Hamburger Klinik geflogen. Zur Absicherung der Löscharbeiten wurde anschließend noch ein dritter Bereitschafts-RTW eingesetzt. Verletzt wurde bei den Löscharbeiten aber niemand. Die ca. 100 eingesetzten Feuerwehrleute aus den Ortswehren Hollern-Twielenfleth, Grünendeich und Steinkirchen sowie vom 1. Zug der Feuerwehr der Hansestadt Stade konnten das Feuer, dass sich vom Dachgeschoss in dem Haus ausgebreitet hatte, dann schließlich löschen. Beide Doppelhaushälften wurden durch das Feuer unbewohnbar, der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Feuerwehr und Polizei auf ca. 700.000 Euro belaufen. Polizeibeamte und Tatortermittler aus Horneburg und Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Genaue Ergebnisse werden aber erst in den nach den Recherchen der Brandexperten der PI Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden. Die Bassenflether Chaussee musste für die Zeit der Löscharbeiten voll gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)