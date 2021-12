Zwei Tote bei Bundeswehr-Übung in Niedersachsen

Auf dem Truppenübungsplatz Bergen in Niedersachsen sind am Dienstag zwei Bundeswehr-Soldaten bei einer Übung ums Leben gekommen. Laut eines Berichts der "Celleschen Zeitung" ereignete sich das Unglück gegen 15:30 Uhr am Nachmittag.

Dabei soll ein Kampfpanzer vom Typ "Leopard" mit einem sogenannten "Greenliner", also einem Bundeswehr-Jeep, zusammengestoßen sein. Bei den Todesopfern handelt es sich demnach um die beiden Soldaten, die im Auto saßen. Der Fahrer des Panzers hingegen stehe unter Schock und werde im Krankenhaus behandelt, hieß es.

Auch die anderen Soldaten, die an der Übung der Panzertruppenschule Munster teilgenommen hatten, mussten psychologisch betreut werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Bundeswehr sagte wegen des Unglücks eine für den Abend geplante Feier für den Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Thomas Silberhorn, kurzfristig ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur