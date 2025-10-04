Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Reifenwechselzeit: Die Mehrheit der Autofahrer stellt im Oktober auf Winterreifen um

Reifenwechselzeit: Die Mehrheit der Autofahrer stellt im Oktober auf Winterreifen um

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 15:09 durch Sanjo Babić
Bild: Continental Reifen GmbH Fotograf: Continental Reifen GmbH
Bild: Continental Reifen GmbH Fotograf: Continental Reifen GmbH

Die Faustregel "von O bis O" - von Oktober bis Ostern - bleibt für viele Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland handlungsleitend: Laut einer aktuellen, repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von Continental planen sieben von zehn Autofahrer mit saisonaler Bereifung, im Oktober auf Winterreifen umzusteigen (69 Prozent). 23 Prozent der Befragten möchten den Wechsel im November vornehmen - zu einem Zeitpunkt, an dem in vielen Regionen bereits mit ersten Schneefällen zu rechnen ist.

Jeder Dritte setzt auf Ganzjahresreifen

Wie im vergangenen Jahr gaben ein Drittel der befragten Autofahrer an, ihr Fahrzeug sei mit Ganzjahresreifen ausgestattet. "Ganzjahresreifen können eine gute Wahl sein, je nach persönlichem Fahrverhalten, Einsatz- und Nutzungszweck", erklärt Andreas Hemmann, Reifenexperte bei Continental. "Wichtig ist allerdings: Durch den Wegfall des saisonalen Reifenwechsels findet keine regelmäßige Überprüfung der Reifen statt. Wir empfehlen daher, regelmäßig die Reifen zu prüfen. Sollte man sich nicht sicher sein, hilft der Reifenhändler des Vertrauens gerne weiter."

Sicherheit durch rechtzeitigen Wechsel

Wer aktuell noch mit Sommerreifen unterwegs ist, sollte den anstehenden Reifenwechsel nicht auf die lange Bank schieben. "Bei niedrigen und kälteren Temperaturen bieten Winterreifen durch ihre spezielle Gummimischung und das angepasste Profil mehr Sicherheit - insbesondere bei Nässe, Schnee und Eis", so Hemmann weiter. "Ein zu später Wechsel kann die Fahrsicherheit gefährden und bei Unfällen auch versicherungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen."

Datenbasis: Die Umfrage wurde im September 2025 online unter 1.012 hauptverantwortlichen Autofahrerinnen und Autofahrern in Deutschland durchgeführt, die für die Wartung eines Fahrzeugs zuständig sind.

Quelle: Continental Reifen GmbH (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte umbau in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige